Зеленский нашелся! Показали новый снимок с президентом после слухов о Сейшелах

Зеленский на работе, а не на островах. Коллаж "Сегодня"

После нескольких дней слухов о возможном отдыхе на островах и странных фотографий в соцсетях президент Владимир Зеленский таки объявился в Киеве и даже провел пару официальных мероприятий.

Зеленский отдыхал в Буковеле

После Нового года глава государства отправился в Карпаты. Как стало известно 4 января, там Зеленский "неожиданно" подселился к Коломойскому.

Реклама

А уже 7-го числа Зеленский записал видеопоздравление с Рождеством, спускаясь с горы на борде.

Спустя два дня Зеленский "потерялся"

Глава государства после Буковеля не выходил на связь всего два дня, а блогер и политический аналитик Карл Волох 9 января в Facebook уже начал разгонять "зраду", мол, Зеленский с супругой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком отправились на курорт. А позже уточнил, что ВИП-туристы отправились на Сейшелы.

Реклама

"У меня инфа, что сегодня МЗЧ с женой и Ермаком вылетели где-то в сторону Индийского океана – устал "буковелить", бедняга... Судя по всему, МЗЧ отправилось-таки на Сейшелы", – написал он.

Зеленский объявился 10-го, но запутал всех еще больше

10 января на странице президента в Instagram появилось фото с подписью: "Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году". Стоит отметить, что фото с селекторных совещаний в Офисе президента Зеленский обычно не выставляет в "инсту", но в этот раз, возможно, он решил развенчать слухи о своем "сейшельском отпуске".

Реклама

Однако удивлению общественности не было предела, когда выяснилось, что опубликованное Зеленским фото – старое, за 29 ноября.

Мы даже сравнили его до малейших мелочей. Смотрите:

Но Зеленский таки действительно был в Киеве

В доказательство его присутствия в Киеве утром, 10 января, вышел пост в Twitter о телефонном разговоре с президентом Швейцарии.

Чуть позже в тот же день на сайте ОПУ опубликовали сообщение, что на Банковой состоялось селекторное совещание под председательством Зеленского.

А сегодня Офис президента сообщил о встрече Зеленского на Банковой с внешнеполитическими советниками лидеров Франции и Германии, Эммануэлем Бонном Йенсом Плетнером, что окончательно опровергло отпуск на островах.

Помните историю Зеленского с Оманом?