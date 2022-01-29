Зеленский и Байден "побили горшки": оружия больше не дадут? – CNN

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Украину беспокоит, что ее используют в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией.

Об этом сообщают CNN со ссылкой на источники в США и Украине, а также Politico со ссылкой на Puck и NatSec Daily.

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"Источники сообщили CNN, что между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину", – отмечает издание.

"Активные сдерживающие меры"

Кроме этого, в тексте указывается, что некоторые официальные лица говорят, что правительство Украины встречает поддержку США без "особой благодарности"

"Киеву было бы гораздо выгоднее принять активные сдерживающие меры, такие как немедленные санкции против "Северного потока", чем настойчивые устные предупреждения о неизбежной войне в течение последних нескольких месяцев, которые не дают никакого сдерживания, а фактически непреднамеренно негативно влияют на украинскую экономику", – сказал CNN советник президента Украины Владимира Зеленского.

При этом отмечается, что президент США Джо Байден и его советники были "раздражены публичным преуменьшением Зеленским угрозы".

Президенты Украины и США, фото – twitter.com/POTUS

По словам одного из чиновников США, как отмечает издание, в Америке есть вопросы:

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"Почему вы начинаете ссору с США?.. Почему вы сливаете и искажаете информацию, когда США – один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?", – сказал он.

Раздражение в США?

В свою очередь Politico сообщает, что поведение президента Украины "раздражает администрацию президента США".

"Согласно трем источникам в администрации и на Капитолийском холме, с которыми я разговаривала за последние пару месяцев, украинский президент то раздражает, то возмущает, то ведет себя совершенно контрпродуктивно", — пишет Politico со ссылкой на Puck.

Что говорили в Украине?

Недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал на брифинге, что США и другие страны "сеют панику" вокруг возможного вторжения России в Украину.

"Мне кажется, большинство народа увидели, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошло, и поняли, что это просто запугивание людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают, но точно это не работает на пользу экономики Украины", – отметил он.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в настоящее время Россия имеет возможность атаковать Украину, однако окончательного решения нет. Также Ллойд Остин заявил, что в США следят за тем, как в России государственные СМИ "разглагольствуют о предполагаемых действиях на востоке Украины".

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