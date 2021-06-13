Зеленский: Флаг Украины появится на Донбассе и в Крыму

Ровно семь лет назад украинские военные штурмом взяли Мариуполь, уничтожив и захватив в плен пророссийских боевиков

Владимир Зеленский на Донбассе / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря освобождению Мариуполя от пророссийских боевиков в 2014 году сейчас в городе развевается украинский флаг, а не триколор РФ. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он пообещал, что украинские флаги обязательно появятся и на захваченных Россией территориях после деоккупации.

"Семь лет назад украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов. Благодаря мужественным действиям военных и несокрушимой вере украинцев в городе снова поднят государственный флаг Украины. Мирное небо и сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны. И на востоке Украины, и в Крыму. Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное", – написал Зеленский.

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Как известно, с середины апреля 2014 года Мариупольский горсовет был захвачен бандами сепаратистов, а после трагедии 9 мая, когда боевики штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под контроль боевиков. Город был освобожден 13 июня в результате штурма. По итогам сложной операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

В МВД Украины также показывали видео освобождения Мариуполя. Главарь мариупольских боевиков с позывным "Чечен" получил информацию о подготовке штурма и со своими соратниками за день до операции сбежал из Мариуполя.