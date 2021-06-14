Зеленский: Чапкис был неисправимым оптимистом с несокрушимым характером

Зеленский напомнил легендарную фразу хореографа: "Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучше, но не настолько, как я"

Зеленский о смерти Чапкиса. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский, комментируя смерть выдающегося украинского хореографа Григория Чапкиса, призвал брать пример с его несокрушимого характера и неисправимого оптимизма.

Об этом глава государства написал в Facebook.

По его словам, хореограф был неисправимым оптимистом, с которого действительно хотелось брать пример, а танец для него никогда не был работой, зато был его жизнью.

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"Ушел из жизни Григорий Николаевич Чапкис. Большой танцовщик, человек, личность. С несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым движением на паркете. Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца. И всегда буду помнить его "Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучше, но не настолько, как я" … Для меня Григорий Николаевич – навсегда! Как и его слова: "Надо двигаться до последнего вздоха". Советую не забывать эту фразу всем нам", – написал Зеленский.

Григорий Чапкис

Как мы уже писали, сын Чапкиса назвал причину его смерти. Грег, который живет в США, планирует прилететь на похороны. Он также рассказал, кто был рядом с отцом в последние минуты.