Зеленский: Без Украины Гагарин не полетел бы в космос

Глава государств озвучил космические задачи Украины и считает эту сферу одной из ключевых

Президент Владимир Зеленский в День космонавтики заявил, что Украина сыграла ключевую роль в первом полете человека в космос и на сегодняшний день является одной из главных космических стран.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сегодня Украина входит в "клуб космических держав" и занимает достойное место среди 13 участников. Но и 60 лет назад украинские конструкторы помогли отправить Гагарина в космос.

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"60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось", – написал Зеленский.

Президент озвучил космические задачи Украины

Сохранение прошлых достижений и достижение новых успехов: "Наше поколение должно сделать свой заметный вклад в развитие ракетно-космической отрасли. В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны".

Создание Государственной космической программы для развития космической отрасли и новых свершений.

В полном объеме возобновление финансирования стратегически важных проектов, в частности космической системы "Сич" .

. Оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация.

Достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве.

12 апреля – День космонавтики. И не просто ежегодная дата, а юбилей первого исторического полета человека в космос! Но освоение космоса – не только тот первый полет Юрия Гагарина. К 60-летию первого исторического полета человека в космос "Сегодня" рассказывает об украинском "следе" во Вселенной: 6 историй об ученых, конструкторах и космонавтах, чье происхождение, жизнь или работа были связаны с Украиной.