Зеленский: 80 лет назад начался самый кровавый период Второй мировой войны

Украина понесла самые большие человеческие потери во Второй мировой из всех стран мира, Киев один из первых принял удар нацистов

Зеленский возле Вечного огня в Парке славы / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в День скорби почтил память жертв войны в Украине, возложив цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке славы в Киеве. В церемонии принял участие и глава Офиса главы государства Андрей Ермак. Об этом пишет ОПУ.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

"Сегодня, 22 июня, – День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-я годовщину начала самого кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизнь и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам", – сказал Зеленский.

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Зеленский в Парке славы. Фото: president.gov.ua

Как известно, от восьми до десяти миллионов украинцев погибли во Второй мировой войне. Это самые большие человеческие потери среди всех стран мира. И 22 июня, в День скорби и памяти, украинцы чествуют их жертву. Именно в этот день 80 лет назад нацистская Германия напала на СССР. Тогда, в четыре часа утра, немецкие самолеты сбросили первые бомбы на Киев. Отчаянные бои продолжались на территории Украины больше трех лет. И за это время оккупанты уничтожили более 700 наших городов и поселений. А еще более 30 тысяч сел.