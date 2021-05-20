Заставит ли "Крымская платформа" Россию убраться из Крыма? Зеленский ответил "Сегодня"

Глава государства назвал большим риском для лидеров стран приезжать в Киев и обсуждать Крым – Россия очень недовольна

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"Крымская платформа" – это первая за 7 лет войны с Россией международная площадка по деоккупации Крыма. На саммите в августе будут приняты шаги по освобождению полуострова, несмотря на сопротивление России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста "Сегодня".

Мы спросили, может ли саммит "Крымской платформы" реально содействовать деэскалации в конфликте с Россией.

"Это серьезный риск для всех стран, которые приедут к нам в силу осложнения отношений с Россией из-за создания "Крымской платформы". Россия действительно очень тяжело реагирует и воспринимает "Крымскую платформу", – сказал президент.

Очень важно, что по истечении 7 лет оккупации полуострова появилась серьезная международная площадка по деоккупации Крыма.

"Это не просто саммит, где мы декларативно что-то подпишем. Там будут рассматриваться шаги по деоккупации. Мы откроем офис постоянно действующей "Крымской платформы". Это будут профессиональные люди, которые ежедневно заниматься вопросами оккупированного Крыма и пленников. Вопросы азовского и черноморского регионов тоже будут рассматриваться", – сказал Зеленский.

В то же время он отказался назвать по просьбе журналиста состав "Крымской платформы" и кто приедет в Киев.

Как мы уже писали, Зеленский раскрыл планы, как Украина будет отмечать День Независимости. По его словам, в этот период пройдет саммит "Крымской платформы".