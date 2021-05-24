Зарегистрировать рождение или брак станет проще: Зеленский подписал важный закон

Регистрация брака и развода в условиях укрупнения громад стала проблематичной – пришлось исправлять ситуацию законодательно

Владимир Зеленский подписывает документ / Фото: president.gov.ua

Украинцам станет проще зарегистрировать рождение или смерть, брак или развод семейной пары в условиях укрупнения территориальных громад, поскольку президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечения права граждан на доступ к госрегистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением тергромад № 1427-ІХ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На Банковой объяснили необходимость принятия документа тем, что в Украине был закреплен разный объем полномочий в сфере госрегистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) между различными тергромадами. Например, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят госрегистрацию рождения, брака, смерти. А города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные тергромады, образованные на базе таких городов, не имели полномочий в сфере ГРАГС.

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Теперь подписанный закон наделяет полномочиями госрегистрации актов гражданского состояния исполнительные органы всех горсоветов и соответствующие отделы городских управлений юстиции всех городов.

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