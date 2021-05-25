Законопроект уже в Раде. Зеленский предложил увеличить численность ВСУ

Зеленский побывал на передовой в зоне ООС / Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Владимир Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины.
Соответствующий законопроект №5558 зарегистрирован на сайте парламента.
Президент подал законопроект о внесении изменения в ст. 1 закона "О численности Вооруженных сил Украины". Речь идет об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона об основах национального сопротивления. Документ определен как неотложный.
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Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.
Напомним, в октябре 2020 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил рассмотреть вопрос об уменьшении численности украинской армии.
Напомним, в 2015 году на тот момент президент Петр Порошенко подписал закон об увеличении численности ВСУ до 250 тысяч человек.
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