Закон о так называемой "деолигархизации" сделает из нашей страны Беларусь – Гройсман

По мнению политика, об укреплении демократии речь не идет. При этом очевидны попытки взять под контроль не только финансовые потоки, но и медиа

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Идея деолигархизации экономики, в том числе путем принятия проекта закона о статусе олигархов, ведет Украину к модели управления, которая присуща тоталитарным странам вроде Беларуси и России.

Об этом заявил лидер партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

По мнению политика, об укреплении демократии речь не идет. При этом очевидны попытки взять под контроль не только финансовые потоки, но и медиа.

"Законопроект, который разрабатывает власть, не имеет ничего общего с укреплением демократии, а направлен, скорее, на укрепление власти правящей партии. Так называемая "деолигархизация" – это попытка взять под контроль независимые СМИ, посягнуть на свободу слова. Этот закон может превратить действующую власть в олигархов, а Украину – в Беларусь, Россию или другую недемократическую страну. Разве за это мы боролись? Нет. Закон должен быть один для всех", – отметил он.

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Гройсман добавил, что сейчас нужно принять комплексную реформу, которая выведет деньги из политики, а также строго накажет тех, кто голосует за законы в обмен на ежемесячное вознаграждение в конвертах.

"Наша цель – быть не только членом ООН, НАТО или ЕС. Наша цель – стать бок о бок со всеми развитыми демократическими странами. Чтобы противостоять путинизму любой ценой", – подчеркнул политик.

Напомним, ранее ведущий эксперт Atlantic Council, экс-координатор санкционной политики Государственного департамента США Дэниэл Фрид предостерег украинскую власть от шагов, направленных на перераспределение экономических и медийных активов.