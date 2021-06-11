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За унижение ВСУ могут посадить: в Раду подали новый законопроект

11 июня, 12:17

Сергей Мартынец

Умышленный подрыв авторитета Украины, армии и неуважение к своему народу должно караться законом, считают в Раде

Украинские военные / Фото: Сегодня

Недавний скандал с девушкой из Чугуева, которая жестко унизила украинских военных, заставил законодателей придумать наказание за такие высказывания. В Верховную Раду подан законопроект о внесении изменения в Криминальный кодекс относительно защиты государства, ВСУ и украинского народа.

Об этом сообщил в Telegram автор документа Алексей Гончаренко.

По его словам, теперь предлагается за оскорбление Украины, ВСУ и украинского народа ввести уголовную ответственность. Какое наказание предлагает законопроект:

"Умышленный подрыв авторитета нашего государства, армии и неуважение к своему народу и исторической памяти должно караться законом", – написал Гончаренко.

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Отметим, что после скандала с Яной Ковалевой из Чугуева, которая назвала украинских военных тварями и ублюдками, в Украине заговорили, что пора бы ввести ответственность за подобные высказывания, поскольку таких случаев становится все больше. Новости "Сегодня" разбирались, возможно ли наказать девушку.

А ранее дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой Анастасия попала в скандал из-за Басты, назвав украинцев дикарями.

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Верховная Рада ВСУ Алексей Гончаренко законопроект

Источник: Сегодня

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