Испугался санкций? Путин поспешил забрать свою яхту из Германии

Путин испугался за свою яхту / Фото: Коллаж: Сегодня

Роскошная яхта Владимира Путина под названием Graceful спешно покинула верфь Blohm + Voss в порту Гамбурга. Очевидно, это был побег из страха перед арестом, пишет издание Bild.

Яхта длиной 82 метра, построенная в 2014 году примерно за 87 миллионов евро, простояла в порту Гамбурга несколько месяцев. За это время на ней установили два новых балкона.

Реклама

Информацию о пребывании яхты Путина в порту Гамбурга всего за день до этого опубликовала газета Kieler Nachrichten. Не прошло и суток, как яхта отправилась по Кильскому каналу к Балтийскому морю и России.

Боятся санкций

Россия опасается, что имущество ее президента могут конфисковать, отмечает Bild. Издание напомнило, что недавно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о суровых санкциях в случае нападения России на Украину.

Огромная белая яхта Путина пришвартовалась в порту Гамбурга в сентябре 2021 года. Перед этим она находилась в Черном море, когда Путин принимал на борту самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Реклама

Что известно о яхтах Путина

Владимиру Путину приписывают владение несколькими яхтами, хотя официально такое средство передвижения на него лично не зарегистрировано.

Яхта Путина "Олимпия". Фото с сайта yachtinform.ru

Реклама

Самая известная яхта, принадлежащая Путину, – это "Олимпия". Отделка яхты выполнена из лучших пород древесины, на борту имеются джакузи и бар. Известно, что когда яхта была спущена на воду в 2002 году, ее стоимость составляла $35 млн., но после ее оснащения дорогостоящим оборудованием и предметами интерьера, цена яхты достигла $50 млн.

Яхта Путина "Сириус". Фото с сайта yachtinform.ru

Вторя яхта – это "Сириус". На ней имеется шесть кают VIP-класса, скорость яхты достигает 33 км/час, а ее обслуживание осуществляется экипажем из 12 человек. На яхте имеется гостиная, SPA-бассейн, где установлена стеклянная стена-водопад и две лестницы по бокам. В джакузи под открытым небом одновременно могут находиться до шести человек, а в столовой – 14. Цена яхты "Сириус" составляет 30 миллионов евро. Яхта была приобретена управделами президента в 2011 году тогда еще для Дмитрия Медведева.

Судно, аналогичное яхте Shellest

Также Путину и его друзьям приписывают владение яхтой Shellest. 46-метровое судно стоимостью около 1,5 млрд рублей было построено в 2015 году на итальянской верфи Sanlorenzo. Известно, что яхта была подарена неизвестными благодетелями фонду "Возрождение морских традиций" Дениса Разгуляева – одному из "друзей Путина".

Санкции против России и Путина