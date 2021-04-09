Яценюк рассказал, как декоммунизация нанесла сокрушительное поражение РФ

Это не только восстановление справедливости, но и основа борьбы с русским миром, говорит политик

Сегодня в Украине шестая годовщина с начала процесса декоммунизации. Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк считает, что это является большой инвестицией в будущее, когда наши дети и потомки будут расти, зная правду о своем народе, о наших друзьях и врагах. Об этом он написал в Facebook.

"Это была одна из ключевых наших реформ после Революции Достоинства и одна из моих давних целей", – написал он.

Яценюк отметил, что Украина ждала четверть века восстановления исторической памяти в названиях населенных пунктов, улиц и площадей, а ранее там возвышались памятники "палачам, предателям и негодяям, которые совершали страшные преступления" против украинского народа.

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"Декоммунизация – это не только восстановление справедливости, но и основа борьбы с "русским миром" и российской пропагандой, которые всегда украшены историческими выдумками и откровенной ложью о прошлом. Уничтожая советские символы, мы выбивали из рук агрессора гуманитарную оружие. Это был еще один фронт противодействия кремлевским захожим, на котором мы нанесли им сокрушительное и окончательное поражение", – заявил политик.

Он добавил, что политика декоммунизации является большой инвестицией в будущее, ведь наши дети и потомки должны расти, зная правду о своем народе, о наших друзьях и врагах.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о декоммунизации. Так, в Украине была запрещена коммунистическая символика, снесены памятники Ленину и другим деятелям коммунизма, переименованы населенные пункты. Читайте подробней, что нужно знать о декоммунизации в Украине.