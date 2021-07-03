Яценюк не видит конкретного плана, как дойти до НАТО и ЕС

По мнению лидера "Народного фронта", путь в ЕС сейчас очень хаотичный

Яценюк ответил на слова Зеленского о невозможности сотрудничества

Путь в Европейский Союз пока хаотичен и власть прибегает к противоречивым шагам, которые могут быть неправильно истолкованы. Такое мнение выразил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на телеканале "Эспрессо".

"Они уже пробовали и воду в Крым пускать, и выборы проводить на временно оккупированных территориях, и назначили в ТГК бывшего премьера, который рассказывал, что едва ли не союзное государство нужно делать. Но когда они увидели, что народ Украины сказал: "Нет, так не будет", – они сразу отступили" , – подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Я не вижу разворота в сторону России, но вижу хаос. То есть он (президент – ред.) не пойдет в сторону России. Но путь в Европейский Союз сегодня как-то хаотичный", – подчеркнул он.

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Арсений Яценюк отметил, что не видит конкретных действий в этом направлении, нет плана, как дойти до НАТО и ЕС. Он считает ошибочной практику общения с западными партнерами через публичные заявления.

"Если вы хотите достичь результата, и это дипломатическая практика, необходимо сесть, поговорить и договориться. Потому что совершать публичное давление на партнера – это не по-партнерски", – уверен Яценюк.

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретится в Берлине с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Сайт "Сегодня" выяснил, о чем будут говорить главы государств и каких результатов переговоров может ожидать наша страна.