"Я стал его приговором": Зеленский рассказал о "плохих делах" Порошенко

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Глава государства Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко сделал много плохого на посту президента, и он уже стал ему приговором, возглавив государство. Об этом Зеленский сказал на большой пресс-конференции.

На вопрос журналиста Дмитрия Гордона, станет ли Зеленский приговором для Порошенко, он ответил: "Я уже стал его приговором, он просто не хочет понять, что произошло".

На реплику Гордона, что с Порошенко "как с гуся вода", президент отреагировал: "Смотрите. Я считаю, что он много сделал, я считаю, очень серьезного, очень плохого, когда был президентом Украины".

"Все это добежит – это карма. Кроме правоохранительных органов – это карма. Мы только поверхностно видим, что происходило. Я понимаю, что у них происходило каждый день – это кошмар. Я не хочу говорить о деталях, их шагах, операциях, их бизнес, о реальных специальных блокадах, чтобы зарабатывать деньги… Считаю самым страшным, что он сам не понимает, что для него человек – это ничто. И это нельзя исправить ни опытом, ни образованием – оно или есть, или есть нет. Поэтому я реальный приговор для него, когда пошел в президенты", – заявил Зеленский.

Как мы уже писали, Зеленский ответил на пресс-конференции на вопрос "Сегодня", заставит ли "Крымская платформа" Россию убраться из Крыма.