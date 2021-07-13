Взялись за соратника Медведчука – имущество Козака арестовано

Нардеп Козак подозревается в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму

Тарас Козак. zagittya.com.ua

Печерский районный суд Киева разрешил арестовать имущество подозреваемого в госизмене народного депутата Тараса Козака.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака", – сообщили в пресс-службе.

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Как известно, соратник Медведчука Тарас Козак подозревается в совершении государственной измены, покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Также в отношении него действуют санкции, введенные за финансирование терроризма.

Ранее Медведчук рассказывал, что Козак находится на лечении в Беларуси. СБУ объявила его в розыск, а суд дал разрешение спецслужбе арестовать беглеца. Читайте подробней, куда и на чьем самолете скрылся от суда соратник Медведчука Козак. Оказалось, что украинскому депутату давал самолет один белорусский олигарх, приближенный к Лукашенко.