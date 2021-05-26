"Выслушаю даже гадости": Лукашенко пригласил Байдена и Путина в Минск

Лукашенко сомневается, что Байден знает, где находится Беларусь, и тем более не владеет ситуацией

Лукашенко предлагает Путину и Байдену собраться вместе. Коллаж "Сегодня"

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил американскому лидеру Джо Байдену и российскому президенту Владимиру Путину встретиться в Минске, где они могли бы обсудить ситуацию в Беларуси.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Он посоветовал для начала ознакомить Байдена с ситуацией вокруг Беларуси, поскольку засомневался, что он в курсе дел.

"Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией", – сказал Лукашенко.

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Белорусский диктатор считает, что раз Путин и Байден хотят обсуждать белорусский вопрос, то лучше всего им встретиться в Минске.

"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (пресс-секретарь Белого дома. – Ред.) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси – это смешно", – сказал Лукашенко.

Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.