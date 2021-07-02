Встреча с Путиным срывается? В Кремле обиделись на Зеленского

В Кремле недовольны резкими заявлениями президента Украины в адрес России и теперь намекают, что "все пропало"

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Фото: Сегодня

В Кремле заявляют, что по факту никакой подготовки к встрече президентов Украины и России не ведется, особенно процесс зашел в тупик после недавних высказываний с обеих сторон. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского.

Как передает УНИАН, в Кремле недовольны резкими заявлениями президента Украины в адрес РФ, после чего он сказал, что все равно идет подготовка к его встрече с Путиным.

"Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. И к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", – сказал Песков.

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Спикер Кремля также, комментируя слова Путина об "одном народе"Украины и РФ, отверг возможность размещения российского флага на свободных украинских территориях. Он цинично соврал об уважении Россией суверенитета Украины.

"У нас нет желания размещать флаг в Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский ответил на вранье Путина об "одном народе". По его словам, у двух стран есть много общего – часть истории, соседство и общие трагедии, но точно не "один народ".