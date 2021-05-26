Встреча Путина с Байденом – кто формирует стратегию и тактику президентов

Сайт Сегодня узнал как советники влияют на решения лидеров России и США

Встреча президентов США и России, Джо Байдена и Владимира Путина, состоится 16 июня в Женеве (Швейцария). "Сегодня" выяснили, как проводится подготовка к переговорам двух мировых лидеров, кто дает советы президентам и формирует стратегию отношений между странами и тактику ведения переговоров.

Предполагается, что на встрече в Женеве будут обсуждаться около 10-ти вопросов. В том числе военно-политическое противостояние в Европе, санкции в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2", остановка гонки вооружений, разоружение в рамках стратегической стабильности, проблемы кибербезопасности, отношения с Северной Кореей, Китаем, Ираном, Сирией, арабо-израильский конфликт, а также вопросы Украины. В частности, деэскалация конфликта на Донбассе и разблокировка Керченского пролива.

Ключевые советники Байдена

У президента США Джо Байдена есть три ключевых советника, к мнениям которых он прислушивается.

"Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и быший госсекретарь, а ныне советник Белого дома по климатическим проблемам Джон Керри" - говорит "Сегодня", политолог Вадим Карасев.

Энтони Блинкен – 59-летний американский политик. Работал спичрайтером президента Билла Клинтона по внешнеполитическим вопросам, состоял в аппарате Совета национальной безопасности США, являлся специальным помощником президента, курировал проблемы отношений с Европой. Позже занимал должность советника вице-президента Джо Байдена по нацбезопасности и заместителем госсекретаря США. В 2021 году был назначен на должность государственного секретаря США.

Washington Post называет Блинкена одним из самых близких и давнишних советников Джо Байдена. Блинкен известен как поборник активной внешней политики. В 2011 году он единственный раз публично разошелся во мнениях с Байденом, поддержав операцию НАТО в Ливии. А спустя два года выступал за вмешательство Запада в Сирии. В настоящее время, как пишет Wall Street Journal, он сомневается в целесообразности поспешного вывода американских военных из Афганистана и Ирака, пытается вдохнуть новую жизнь в ядерную сделку с Ираном, а также поддерживает Украину в ее конфликте с Россией.

"Блинкен известен своим радикальным, можно сказать "ястребиным" отношением к России. Он регулярно выступает за сдерживание России и Китая, в то же время глава Госдепа является более проукраинским политиком", – отмечает политолог Карасев.

Энтони Блинкен. Фото: Госдеп США

Еще одному советнику по нацбезопасности Джейку Салливану 44 года. В январе 2009 года он был назначен заместителем главы аппарата Хиллари Клинтон как государственного секретаря США в администрации Барака Обамы. В 2013 году стал советником вице-президента Джо Байдена по национальной безопасности, а в 2021 году был назначен тем же советником, но уже президента Байдена. К слову, Салливан – самый молодой советник президента по нацбезопасности с 1950-х годов. Зона его ответственности – экономические вопросы.

Салливана можно назвать противовесом Блинкена в окружении Байдена относительно поддержки Украины. По словам Карасева, позиция молодого советника по отношению к России более умеренная.

Джейк Салливан. Фото: Совет нацбезопасности США

Джон Керри – 77-летний американский политик – является третьим советником, к чьему мнению прислушивается Байден. В 2013 году при президенте Бараке Обаме Керри занял пост госсекретаря США. В 2021 году стал специальным представителем президента США Джо Байдена по вопросам климата или, как назвал его должность Байден, "климатическим царем" (Climate Czar)

"У Керри давно сложились не плохие отношения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, он считается проводником более мягкой политики к России, но в то же время более коварной", – отметил Карасев.

Политолог также добавил, что звонок Байдена Путину и его видеообращение к гражданам России были сделаны по настоянию Джона Керри.

Джон Керри. Фото: Госдеп США

Главные советники Путина

У президента России Владимира Путина также есть советники, которые готовят свои рекомендации для проведения переговоров. Это глава МИД РФ Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков и министр обороны Сергей Шойгу.

Сергеей Лавров – 71-летний дипломат. В 1992 году назначен заместителем министра иностранных дел России. На должности министра иностранных дел РФ с марта 2004 года. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.

Лавров пожалуй самый опытный российский дипломат и авторитетный чиновник. На нем замкнута вся внешнеполитическая стратегия РФ. Его мнение относительно международных вопросов имеет большое влияние на решения, которые принимает президент России. По словам Лаврова, сближение Украины с НАТО и ЕС ухудшает ее отношения с Россией.

Сергей Лавров. Фото: Википедия

Николай Патрушев – 69-летний секретарь Совета безопасности РФ, имеет многолетний опыт работы в КГБ СССР и ФСБ РФ. В 1998 был назначен заместителем директора Федеральной службы безопасности России, а в 1999 году стал руководителем ФСБ РФ. С 2013 года Патрушев занимает должность секретаря Совета безопасности РФ. Известен своими высказываниями, что Украина при поддержке США способна спровоцировать войну с Россией. Также по мнению Патрушева, Запад регулярно пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, чтобы ослабить Россию.

Николай Патрушев. Фото: Госдума РФ

Юрий Ушаков – 74-летний личный помощник президента Владимира Путина. Был представителем России при ОБСЕ, заместителем министра иностранных дел, курировал вопросы взаимодействия с ООН. С 1998-го по 2008 год работал послом Российской Федерации в США. C 2012 года – помощник президента Российской Федерации. Курирует вопросы внешней политики.

Ушаков дипломатично и осторожно высказывается об Украине, при этом часто отмечает, что Россия не имеет отношения к эскалации на Украине и поддерживает Минское соглашение о перемирии.

Юрий Ушаков. Фото: "Коммерсант"

Сергей Шойгу – 65-летний министр обороны РФ. С 1994 года по 2012 год был главой МЧС РФ. В 2014 году назначен министром обороны Российской Федерации. 21 января 2020 года после отставки правительства Медведева переназначен на должность министра обороны в кабинете Михаила Мишустина.

Шойгу не раз подчеркивал, что США и НАТО способствуют росту военной опасности в Европе, а Запад негативно воздействует на российско-украинские отношения.

Сергей Шойгу. Фото: Википедия

Однако в формировании внешней политики и подготовке к переговорам принимают участие не только советники президентов, но и большое количество других специалистов. Об этом говорит "Сегодня" глава Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

"В России над подготовкой встречи с президентом США, как правило, работает аппаратная система, государственная машина, которая разрабатывает тактику и политику в отношении с Америкой в целом и ее лидером в частности", – говорит политолог, добавив, что во время разработки стратегии переговоров происходит коллективная работа.

По его словам за стратегию политики и тактики переговоров в США отвечает Госдеп и Совет нацбезопасности, а в России – МИД, Минобороны, ФСБ и также Совет безопасности.

"Советники президентов конечно же оказывают влияние, но решения принимается коллективно, однако последнее слово все же за главами государств", – объясняет Фесенко.

Перспективы для Украины

Чего же стоит ждать Украине от встречи Байдена с Путиным? Если с российской стороной, в принципе, все понятно – советники Путина придерживаются единой позиции в отношении Украины, то среди помощников Байдена есть те, кто поддерживают Украину, но есть и более лояльные к России. Будут ли американцы отстаивать наши интересы и давить на Россию или же пойдут на уступки Путину – покажет результат переговоров.

По мнению политологов, для Украины переговоры все же будут иметь позитивный результат. Одной из целей приезда в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена было согласование с президентом Владимиром Зеленским украинских вопросов во время подготовки встречи Байдена с Путиным. А это значит, что американцы координируют с Украиной переговоры с Россией и будут тщательно проговаривать украинскую тему.

Напомним, что Джо Байден лично предложил Владимиру Путину встретиться и обсудить состояние отношений Америки и России, а также другие вопросы, включая и вопрос Украины.

Что о предстоящем саммите и о том, как он повлияет на ситуацию в Украине, говорят эксперты, смотрите в видеосюжете "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией.