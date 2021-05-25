Встреча Байдена с Путиным – что обсудят президенты и чего ждать Украине

Большой сделки не будет, но перспективы есть, говорят эксперты

Первая встреча президентов США и России, Джо Байдена и Владимира Путина, состоится 16 июня в Женеве (Швейцария). Об этом сообщили пресс-службы лидеров двух государств во вторник, 25 мая.

Как отметили в Кремле, на встрече президенты обсудят состояние российско-американских отношений и перспективы их дальнейшего развития, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

"Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией", – в свою очередь сообщили в Белом доме.

Какие вопросы обсудят президенты США и РФ?

По мнению политологов, всего на встрече будут обсуждаться около 10 вопросов, среди которых военно-политическое противостояние в Европе, санкции в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2", остановка гонки вооружений и разоружение в рамках стратегической стабильности, проблемы кибербезопасности, отношения с Северной Кореей, Китаем, Ираном, Сирией, арабо-израильский конфликт и другие.

"В первую очередь президенты рассмотрят кризис двухсторонних отношений. Отношения России и США сейчас хуже, чем во время холодной войны. В РФ закрыты все американские консульства, гражданам сложно получить визы в США. В Америке также существует ряд проблем с посольствами России", – говорит "Сегодня" глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Политолог подчеркнул, что во время встречи обязательно встанет вопрос Украины. "Украинская тема не будет доминирующей, но вопрос деэскалации конфликта на Донбассе и разблокировки Керченского пролива обсудят", – считает Фесенко.

Чего ждет от встречи президентов Владимир Зеленский?

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, президент Украины ожидает, что в результате переговоров Путина и Байдена сдвинется с мертвой точки разрешение конфликта на Донбассе, так как "нормандский формат" приостановлен, а Минские соглашения буксуют.

Какие перспективы встречи Путина с Байденом для Украины?

В результате встречи мировых лидеров Украина может получить спокойную ситуацию на границе, так как Россия, возможно, отведет свои войска. Также, вероятно, наметится сценарий некоего разрешения конфликта на Донбассе.

"Думаю, после переговоров с Байденом Путин встретится с Зеленским и вопрос Донбасса сдвинется с мертвой точки", – говорит Карасев.

Большой сделки ждать не стоит

В то же время политолог Фесенко уверен, что от встречи Путина и Байдена не стоит ждать большой сделки.

"Данная встреча важна в первую очередь для США и России. Она продемонстрирует, что между лидерами стран есть контакт в решении спорных вопросов, хоть и не гарантирует их решений", – объясняет Фесенко.

И все же эксперты предполагают, что для Украины переговоры будут иметь позитивный результат. Специалисты обращают внимание на то, что одной из целей приезда в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена было согласование с Зеленским украинских вопросов во время подготовки встречи Байдена с Путиным. Это значит, что американцы координируют с Украиной переговоры с Россией и будут тщательно проговаривать украинскую тему.

Напомним, что Джо Байден лично предложил Владимиру Путину встретиться и обсудить состояние отношений Америки и России, а также другие вопросы, включая и вопрос Украины.

Что о предстоящем саммите и о том, как он повлияет на ситуацию в Украине, говорят эксперты, смотрите в видеосюжете "Сегодня".