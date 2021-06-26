Все как в музее. Чиновник выселился из Конча-Заспы, но не смог забрать все имущество (видео)

Арка, которую не удалось забрать с собой после выселения. Фото: скрин

Один из чиновников, который жил в Конча-Заспе и освободил дом в рамках, как говорил президент Владимир Зеленский, "великого переселения народов", забрал некоторую мебель еще до того, как начались переговоры об освобождении дома.

Об этом сообщает hromadske.

Кухня в садовом доме, которую он приобрел за 30 тысяч евро, была демонтирована, однако некоторые ее элементы все же остались. Также он не смог забрать с собой и телевизор, который, по его словам, стоит 30 тысяч долларов. Такая же ситуация сложилась и с аркой за 50 тысяч евро, которую нельзя демонтировать.

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Как выяснилось, когда монтировали некоторую мебель, учитывалось и то, что потом ее нельзя будет забрать, ведь неотъемлемые улучшения госимущества являются собственностью государства.

Также мы писали и о том, что столичные правоохранители разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" коммунального объединения "Киевзеленбуд" и Национального природного парка "Голосеевский".