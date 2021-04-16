Войну в Украине почувствует каждая страна Европы – главное из интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский дал интервью итальянскому изданию La Repubblica. О чем говорил глава государства – читайте в материале "Сегодня".

Президент ожидает любого варианта развития событий на Донбассе

Зеленский считает, что любая попытка расширить агрессию против Украины будет означать удар по безопасности всей Европы.

"Это почувствует каждая страна континента. Мы готовы к любым вариантам развития событий – все учитывайте, что война против нас продолжается с 2014 года. На восточной границе и в Крыму Россия разместила около 80 тыс. военных, к которым следует добавить еще 30 тыс. пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе. Точно не в интересах Европы, чтобы такой военный потенциал могли использовать по прямому назначению, как этого захочет Москва", – отметил он.

Готова ли Украина защищаться?

Президент призывает Россию вернуться к дипломатической беседе, однако в случае необходимости Украина будет защищаться.

"Понятно, что украинцы будут защищаться, как мы и делаем это с 2014 года. Не может быть никакой альтернативы сохранению нашего суверенитета и государственной независимости, тем более, что боевые действия происходят на нашей земле, а не на чужой территории", – рассказал политик.

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Готов ли президент сделать ставку на помощь западных союзников?

"Сейчас мы чувствуем очень мощную поддержку от наших друзей – в странах Евросоюза, в Великобритании, в США, в Канаде и других государствах. Но пока российские войска остаются на нашей границе и на оккупированной территории. Поэтому должны делать больше для защиты нормального порядка в Европе и общих ценностей", – отметил Зеленский.

Россия пытается дестабилизировать Европу

Среди методов России президент назвал: волны дезинформации, популяризацию конспирологических теорий заговора, поддержку расколов в европейских обществах, попытки вмешиваться в выборы в разных странах, кибератаки.

"Но наиболее циничным все же является то, что происходит на востоке Украины, поэтому я приглашаю представителей итальянских политических сил лично посетить Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть последствия войны, продолжается", – подчеркнул он.

Как вернуть мир

Лучшим способом вернуть мир в Украине, по мнению Зеленского, является предоставление нашей стране ПДЧ в НАТО.

"Наши Вооруженные Силы сдерживают единую агрессию в Европе, мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся. Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО. Мы понимаем, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводим необходимые реформы".