Вот это признание! Лукашенко неожиданно сдал себя с потрохами

Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 28 января, признался в том, что он диктатор. На сколько он сам серьезно относится к этому заявлению остается только догадываться.

Признание Лукашенко

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Пул №3.

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Так, во время послания белорусскому народу и парламенту, Лукашенко спросили: "Как вы понимаете демократию по-белорусски?", на что тот ответил: "Я же диктатор. Мне трудно понимать демократию".

После чего в зале начали аплодировать и смеяться, вероятно присутствующим показалось забавным то, что творит режим Лукашенко в стране.

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Последние заявления диктатора

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет "вернуть Украину в лоно славянства", однако участвовать в войне на украинской территории не намерен.

Также он заявлял, что стянет на границу с Украиной целый контингент белорусской армии. По его словам, такие действия необходимо применить для защиты.

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Кроме того, ему мерещатся украинские войска возле Беларуси. Лукашенко заявил, что это еще похлеще, чем натовские военнослужащие.

Еще ранее самопровозглашенный президент обвинил Запад в развязывании войны руками поляков, жителей стран Балтии и украинцев, а также высказал непонимание, почему ЕС не вывозит за свой счет нелегалов домой.