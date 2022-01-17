Вот это исполнила! Журналистка зажгла депутатов в суде Порошенко народной песней – видео

В зале Печерского райсуда Киева журналисты и депутаты начали петь колядки, ожидая решения о мере пресечения, которую судьи выберут для пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Песню журналистки "Украины 24" Анастасии Блищик подхватили присутствующие соратники лидера партии "Европейская солидарность" – нардепы Андрей Парубий, Владимир Вятрович и Олег Синютка. Они исполнили колядку "Ой радуйся Земле, син Божий народився!" На видео видно, что второй куплет песни осилили не все. В том числе и некоторые народные депутаты запамятовали слова, которые звучат так:

"Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся, ой радуйся, земле, Син Божий народився!"

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Однако журналистка быстро исправила ситуацию, исполнив и остальную часть колядки. Депутат Вятрович также не упустил возможности поблагодарить за вовремя подсказанные слова многочисленными кивками.

Петр Порошенко также спел колядку "Нова радість стала" вместе с адвокатами в зале суда после того, как решение о его мере пресечения перенесли на 19 января:

"Нова радість стала,

яка не бувала:

Над вертепом звізда ясна,

увесь світ засіяла".

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Отметим, судебное заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко длилось с 11 утра до позднего вечера.

Судья Печерского райсуда Алексей Соколов на несколько часов ушел в совещательную комнату, чтобы принять решение по мере пресечения Порошенко, однако решил перенести объявление вердикта на 19 января.

Возле здания суда собралась многочисленная группа поддержки пятого президента.

Суд по делу Порошенко