Вопиющий случай! В парламенте Словакии надругались над флагом Украины (видео)

Андрей Медвецки поливает украинский флаг водой. Фото: коллаж "Сегодня"

В парламенте Словакии во время заседания депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки вылил на флаг Украины воду.

Об этом сообщает InfoPost.

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Подробности инцидента

Во вторник, 8 февраля, на внеочередном заседании в парламенте Словакии депутаты планировали утвердить оборонное соглашение с США. Но парламентарии от пророссийских партий SMER и "Народной партии Наша Словакия" постоянно срывали заседание, не давая выступать представителям провластных партий и власти.

В какой-то момент Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии. А представители партии Свобода и Солидарность (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины.

После этого депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и державших его депутатов. Заседание пришлось приостановить.

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Украинские власти пока никак не отреагировали на вопиющий инцидент.

Чем известна "Народная партия Наша Словакия"

"Народная партия Наша Словакия" – крайне правая политическая партия Словакии. Была создана в 2009году ультраправым политиком неонацистского толка Марианом Котлебой. Партия позиционирует себя как правопреемница Глинковой словацкой народной партии времен Первой Словацкой республики.

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По данным Википедии, партия активно продвигает политические кампании: антимигрантского и антимусульманского характера, апеллируя к защите словацкой национальной идентичности и защите традиционных христианских ценностей.

На парламентских выборах в Словакии в 2016 году набрала 8,04 % и получила 14 мандатов в Национальном Совете Словацкой Республики.

В 2019 году члена праворадикальной политической партии "Народная партия – Наша Словакия" Милана Мазурека лишили мандата после расистских высказываний о ромах.

Милан Мазурек (на переднем плане) принимает участие в шествии партии. Фото: из отрытых источников

В 2016 году он заявил о "цыганском терроре против порядочных людей" и назвал словацких ромов "паразитами", которые "ничего не делают для нашего народа и ничего не вносят в наш государственный бюджет или нашу культуру". За это высказывание на Мазурека и подали в суд.

А в 2020 году лидера ультраправой партии Мариана Котлебу обвинили в том, что он раздавал пожертвования на сумму 1488 евро. Об этом сообщает Aktuality. Тогда в словацкой прокуратуре заявили, что числа 14 и 88 известны тем, что используются правыми экстремистами.

По данным издания, Котлебу подозревают в создании, поддержке или поощрении движения, направленного на подавление основных прав и свобод. Лидер партии, в свою очередь, отрицает все обвинения и заявляет, что чеки на 1488 евро были просто совпадением.

Скандал между Украиной и Словакией

Ранее вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Россия не вернет оккупированный Крым Украине, а введенные санкции наносят вред экономике его государства.

"Страны должны между собой торговать. Некоторые наши словацкие экспортеры понесли ущерб. Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым. Нужно смотреть вперед и строить отношения", – сказал он.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на дерзкое заявление Сулика. Спикер ведомства Олег Николенко назвал его слова неприемлемыми, подвергающими сомнению территориальную целостность Украины.

Он добавил, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины. Николенко также потребовал публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений.

Рихард Сулик. Фото: из открытых источников

Надругательства над флагом Украины

В Украине периодически происходят подобные вопиющие случаи. Так, в Волынской области пьяный 19-летний парень повредил флагшток, разорвал государственный флаг Украины, после чего потоптался по нему.

На надругательство над прапором нарушителю грозит от 17 до 68 000 гривен штрафа или до шести месяцев ареста, или же до трех лет лишения свободы.

Еще ранее в центре Киева неизвестный мужчина сорвал флаг Украины с фасада здания государственного учреждения.

Неизвестный мужчина сорвал флаг Украины. Фото: скрин

Некоторые инциденты происходят по глупости. Например, в Харьковской области разоблачили двух девочек-подростков, сорвавших флаг Украины с отделения банка.

Во время опроса девочки объяснили, что они прогуливались по городу и у них возникла идея устроить фотосессию с государственным флагом, потому они просто сорвали его со здания.

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