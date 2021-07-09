Волкер озвучил главную цель Зеленского перед визитом к Байдену

Волкер дал совет Зеленскому перед визитом в США. Коллаж "Сегодня"

Главной целью президента Владимира Зеленского во время визита в США должна стать нормализация отношений между странами, чтобы отбелить Украину в глазах американцев после скандалов, которые запустили процедуру импичмента Трампа.

Об этом сказал в интервью НВ бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Он отметил, что американцы видят Украину в двух ипостасях: страна, которая отважно борется с Россией и проводит много реформ, но нуждается в помощи; с другой стороны – Украина оказалась в эпицентре политического скандала, став главной темой в процессе неудавшегося импичмента Трампа.

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"Я думаю, главной целью визита президента Зеленского в США должна стать нормализация отношений с США и нормализация образа Украины внутри американского общества, чтобы американцы перестали видеть в Украине причину внутриамериканских политических распрей и снова увидели в ней просто страну, которая нуждается в помощи и поддержке", – сказал Воклер.

Он добавил, что если Зеленскому это удастся – визит будет успешным и может будет переходить к следующей повестке дня в отношениях с США.

Отметим, что этот месяц для президента Украины будет очень важным – на кону визиты в Германию и США – двум основным игрокам Запада. На днях Владимир Зеленский говорил, чего ждет от встреч с Байденом и Меркель.