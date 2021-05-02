Вкусной паски и хороших праздников! Как украинские политики отмечают Пасху (фото)

Чиновники и политики поделились фотографиями и поздравили украинцев со светлым праздником

Коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 2 мая, отмечаем православную Пасху. Как празднуют украинские политики и чиновники – в материале "Сегодня".

Пятый президент Петр Порошенко

Он поздравил украинцев со светлым праздником Пасхой и поблагодарил военных, врачей и всех медработников, которые ежедневным трудом спасают жизни украинцев.

"В этом году празднуем с особой надеждой. Чтобы Христос, который преодолел смерть, даровал Украине милость преодолеть испытания, которые стоят перед Украиной, чтобы каждый украинец получил Божье благословение и Божью защиту. Молимся, чтобы Украина преодолела пандемию. Молимся, чтобы враг ушел из нашей земли".

Фото: Петр Порошенко, Facebook

Министр культуры Александр Ткаченко

Он пожелал украинцам добра, душевного равновесия, радости и Божьей благодати.

"Надеюсь, этот день вы проводите с семьей, пробуете традиционные блюда и хорошо проводите время. Погода за окном только поднимает настроение и располагает к прогулкам. Мы с Даней и Аней уже успели насладиться паской и бежим на свежий воздух".

Фото: Александр Ткаченко, Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко

"Киев – дружеский и положительный город", – подписал праздничное фото мэр.

Фото: Виталий Кличко, Facebook

Депутат из фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий

"Христос воскрес!", – поздравил депутат украинцев.

Фото: Андрей Парубий, Facebook

Экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль

"Христос воскрес! Воистину воскрес! Вкусной пасхи и хороших праздников! Гуцульщина, 700 метров над уровнем моря", – подписал фото Москаль.

Фото: Геннадий Москаль

Депутат Киевского совета Вадим Васильчук

"Христос воскрес!", – также поздравил украинцев он и поделился праздничным снимком со своей супругой и детьми.

Фото: Вадим Васильчук, Facebook

Депутат от Слуги народа Александр Федиенко

Он пожелал крепкого здоровья и семейного уюта, а также веселых и радостных Пасхальных праздников.

Фото: Александр Федиенко, Facebook

Напомним, ранее правительство Украины отказалось ужесточать карантин на Пасху, однако призвало проводить богослужения онлайн.