Вкусной паски и хороших праздников! Как украинские политики отмечают Пасху (фото)

Коллаж: "Сегодня"
Сегодня, 2 мая, отмечаем православную Пасху. Как празднуют украинские политики и чиновники – в материале "Сегодня".
Пятый президент Петр Порошенко
Он поздравил украинцев со светлым праздником Пасхой и поблагодарил военных, врачей и всех медработников, которые ежедневным трудом спасают жизни украинцев.
"В этом году празднуем с особой надеждой. Чтобы Христос, который преодолел смерть, даровал Украине милость преодолеть испытания, которые стоят перед Украиной, чтобы каждый украинец получил Божье благословение и Божью защиту. Молимся, чтобы Украина преодолела пандемию. Молимся, чтобы враг ушел из нашей земли".
Фото: Петр Порошенко, Facebook
Министр культуры Александр Ткаченко
Он пожелал украинцам добра, душевного равновесия, радости и Божьей благодати.
"Надеюсь, этот день вы проводите с семьей, пробуете традиционные блюда и хорошо проводите время. Погода за окном только поднимает настроение и располагает к прогулкам. Мы с Даней и Аней уже успели насладиться паской и бежим на свежий воздух".
Фото: Александр Ткаченко, Facebook
Мэр Киева Виталий Кличко
"Киев – дружеский и положительный город", – подписал праздничное фото мэр.
Фото: Виталий Кличко, Facebook
Депутат из фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий
"Христос воскрес!", – поздравил депутат украинцев.
Фото: Андрей Парубий, Facebook
Экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль
"Христос воскрес! Воистину воскрес! Вкусной пасхи и хороших праздников! Гуцульщина, 700 метров над уровнем моря", – подписал фото Москаль.
Фото: Геннадий Москаль
Депутат Киевского совета Вадим Васильчук
"Христос воскрес!", – также поздравил украинцев он и поделился праздничным снимком со своей супругой и детьми.
Фото: Вадим Васильчук, Facebook
Депутат от Слуги народа Александр Федиенко
Он пожелал крепкого здоровья и семейного уюта, а также веселых и радостных Пасхальных праздников.
Фото: Александр Федиенко, Facebook
Напомним, ранее правительство Украины отказалось ужесточать карантин на Пасху, однако призвало проводить богослужения онлайн.
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