Верховная Рада соберется на внеочередное заседание: какие вопросы рассмотрят депутаты (видео)

Верховная Рада на этой неделе соберется как минимум на два внеочередных заседания. Депутаты рассмотрят ряд вопросов. В частности, законы о назначении нового министра энергетики и завершения земельной реформы.

Одно из заседаний инициировала оппозиция. Требует рассмотреть вопрос борьбы с пандемией и принятия неотложных мер связанных, с коронавирусом и вакцинацией, рассказывают "Сегодня".

"Законопроект направлен на то, чтобы передать землю в общины. Более 80 местных советов по инициативе наших фракций приняли обращение к Верховной Раде с тем, чтобы как можно быстрее принять данный законопроект. Начинается земельная реформа 1 июля", – говорит Александр Корниенко, заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа".

Общины хотят до этого времени получать возможность распоряжаться той землей, которая им будет передана.

"Я хочу поблагодарить все фракции ВР, и "Голос", и "Батькивщину", и группы. Кроме "Слуги народа", которые не дали ни одной подписи за то, чтобы на внеочередной сессии рассмотреть проект постановления ВР о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов государственной власти. Первым пунктом там становится обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам для организации и профилактики коронавирусной инфекции. Я надеюсь, что во вторник мы услышим и опровергнем эту информацию, которую публикует на сайте Министерство здравоохранения", – говорит Петр Порошенко, народный депутат Украины, лидер партии "Европейская солидарность".

Видео: Сегодня

Недавно депутаты выступали за удаленную работу в пленарном режиме, даже предлагали попробовать голосования онлайн с помощью специального приложения. Но спикер ВР Дмитрий Разумков эту идею забраковал.