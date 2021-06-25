Венедиктова встретилась с руководителями областных прокуратур, граничащих с зоной ООС

На совещании обсудили факты сексуального насилия на Донбассе, продажу оружия и незаконные поставки подакцизных товаров

Фото: пресс-служба ГПУ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Константиновке Донецкой области, провела совещание с руководителями прокуратур областей, которые находятся в зоне ООС и граничат с ней.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"В условиях продолжающейся вооруженной агрессии усилия правоохранителей этих регионов и в дальнейшем должны направляться в первую очередь на противодействие и эффективное расследование преступлений против основ национальной безопасности Украины, фактов диверсий и террористических актов", – сказала Венедиктова.

Она отметила, что системной должно оставаться работа по расследованию уголовных преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины.

Фото: пресс-служба ОГП

"Это сложные и многоэпизодные производства, требующих специальных знаний международного гуманитарного и уголовного права для эффективности следствия. Противодействие таким преступлениям, безусловно, есть приоритетом каждого демократического государства. Системно должно осуществляться работа по сбору доказательств нарушений законов и обычаев войны, в первую очередь в отношении гражданского населения, а ее результаты – лечь в основу сообщений в Международный уголовный суд", – отметила генпрокурор.

По ее словам, международные и неправительственные организации неоднократно в своих отчетах указывали на факты сексуального насилия в зоне ООС. Венедиктова отдельно обратила внимание прокуроров на особенности расследования фактов сексуального насилия как военных преступлений.

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Фото: пресс-служба ОГП

Также на Донбассе, который стал ключевым центром поставки оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов на всю территорию Украины, зафиксировали незаконный оборот оружия. Его потом используют для совершения различных преступлений.

"Благодаря принятым скоординированным мерам органов и правопорядка удалось достичь уменьшения количества таких правонарушений, но наша активность не в полной мере отвечает интересам общества и государства", – заявила генпрокурор.

Венедиктова обратила внимание на перекрытие незаконных каналов попадания подакцизных товаров на подконтрольную Правительству территорию, разоблачения пунктов продажи контрафактной продукции, реализации горючего на автозаправочных станциях, местах хранения незаконно перемещенной продукции и ее изъятия из обращения. А руководителей прокуратур Запорожской и Днепропетровской областей генпрокурор призвала сосредоточить внимание на контроле за соблюдением требований законодательства в бюджетной сфере.

Фото: пресс-служба ОГП

Ранее мы сообщали, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с руководителями других правоохранительных органов вопрос института признания необоснованным активов и их взыскания в доход государства. Другими словами – гражданская конфискация.