Венедиктова сделала прививку от коронавируса (фото)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сделала прививку от коронавируса.

Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Сегодня вместе с заместителями сделали прививки от коронавирусной болезни. На первом этапе вакцинируем около 500 работников Офиса Генпрокурора. Далее – областные и окружные прокуратуры", - написала она.

Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna/ Реклама

По словам Венедиктовой, прокуратура иммунизируется вакциной китайского производителя Sinovac Biotech.

"Все работники, которые изъявили желание, смогут получить прививки. Прокуроры, как и остальные правоохранители, постоянно в контакте с широким кругом людей: на следственных действиях, в судах. Поэтому мы должны были позаботиться о дополнительной защите для наших сотрудников", - отметила она.

Ранее сообщалось, что в Украине начали вакцинировать людей от 65 лет: два способа записаться.

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