Венедиктова рассказала в парламенте Эстонии о реформах в Украине

На встрече с генпрокурором Юри Ратас узнал о триаде антикоррупционных органов в Украине и кадровой перезагрузке в прокуратуре

Ирина Венедиктова рассказала спикеру Рийгикогу о евроинтеграции и реформах в Украине / Фото: Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, которая находится с визитом в Эстонии, встретилась со спикером парламента страны Юри Ратасом, обсудив с ним развитие международного сотрудничества, диджитализации и кибербезопасности, а также поддержку реформ.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"В процессе евроинтеграции Украина взяла на себя обязательства по приближению к европейским стандартам во всех сферах жизни. Сейчас в государстве продолжаются масштабные реформы. Мы создали действенную триаду антикоррупционных органов, которую мы стремимся делать мощной и эффективной", – сказала Венедиктова Ратасу.

Она также напомнила о завершении основного этапа кадровой перезагрузки в прокуратуре и актуальности судебной реформы, подчеркнув, что от нее зависят справедливость и инвестиционный климат в Украине.

"Поэтому мы рады деловым контактам и обмену опытом с законодательным органом Эстонии, ведь именно парламенты – двигатели изменений в государствах", – добавила генпрокурор.

Генпрокурор побывала в эстонском парламенте Рийгикогу / Фото: Офис генпрокурора

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Обсуждая вопросы безопасности и мира, Ратас заверил в поддержке территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

"Сотрудничество Украины с иностранными партнерами в военной сфере чрезвычайно важно для преодоления безопасности вызовов. Также мы работаем с международными институтами для привлечения к ответственности за военные преступления, совершенные на Донбассе и в Крыму", – подчеркнула глава прокуратуры, назвав своей задачей и ответственностью активизацию процессов относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Кроме того, Венедиктова отметила, что украинские правоохранители совместно с европейскими коллегами успешно разоблачают масштабные мошеннические схемы и хакерские группировки, атакующие информационные системы и пользователей по всему миру.

Напомним, на прошлой неделе генеральный прокурор провела совещание с руководителями прокуратур областей, которые находятся в зоне ООС и граничат с ней.

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