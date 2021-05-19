Скандальные довыборы в Раду. ЦИК таки признала Вирастюка победителем на 87 округе

Кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка ЦИК признала победителем выборов на 87 округе, фото: "Слуга народа", Facebook

Центральная избирательная комиссия объявила кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка победителем выборов на 87 округе.

ЦИК приняла постановление, которое предусматривает признание результатов голосования недействительными на 6 участках, таким образом победителем остался Вирастюк.

Как сообщил журналист "Сегодня", представители ближайшего конкурента Вирастюка Александра Шевченко намерены снова подавать в суд, потому что, по их мнению, не учли голоса 3 тысяч избирателей.

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Напомним, 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк признан победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Такое решение было мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе №87 ЦИК не было обеспечено проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.