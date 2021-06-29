В столовой Рады подрались "слуги народа" – Тищенко сцепился с Куницким

Отношения этих депутатов оставляют желать лучшего – Тищенко и Куницкий уже конфликтовали ранее

Тишенко слева и Куницкий. Коллаж "Сегодня"

В столовой Верховной Рады случилась драка между народными депутатами от "Слуги народа" Николаем Тищенко и Александром Куницким. Об этом сообщил в Telegram внефракционный нардеп (экс-"слуга") Александр Дубинский.

По его словам, причиной нападения Куницкий называет свои разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков

"Кум Ермака Николай Тищенко с кулаками напал на депутата "СН" Куницкого в столовой Верховной Рады. Произошла драка", – написал Дубинский.

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Отметим, что Тищенко и Куницкий конфликтуют не первый раз. В прошлом году депутаты схлестнулись после заседания фракции. Тищенко заявлял, что якобы Куницкий слил фото с совещания в Telegram-канал "Темный рыцарь". Смотрите видео их перепалки:

Как сообщали новости "Сегодня", ранее нардеп Нестор Шуфрич высмеял Тищенко в Раде. Он объяснил, почему осадил "слугу народа", а в конце выступления с парламентской трибуны красиво послал Тищенко на венгерском языке.