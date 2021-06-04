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В санкционных списках СНБО нет случайных людей – Данилов

4 июня, 17:10

Виталий Семченко

/ Фото: Сегодня

В санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны нет случайных людей – по каждому фигуранту проводят тщательную проверку.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

"Ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки. Все списки заранее проверяют, верифицируются. Более того, они верифицируются не только на территории Украины, они верифицируются на территории разных стран. Все люди, которые попадают в списки, попадают за те или иные преступления", – заверил секретарь.

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Также, по словам Данилова, в Украине на сегодня не осталось ни одного "вора в законе".

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