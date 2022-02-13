В России предложили оставить Захарову без трусов из-за слов об Украине

Пионтковский едко высказался о Захаровой / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский политолог Андрей Пионтковский ответил на требования России вывести из Украины предоставленное партнерами оружие, которое было озвучено спикером МИД РФ Марией Захаровой.

"Я бы выставил встречное предложение: вывести из Маши Захаровой всю одежду, которая произведена на Западе. Тогда она останется без трусов и может продолжать свою дипломатическую деятельность уже в таком виде, обнаженном", – сказал Пионтковский в эфире "Еспресо".

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Что говорила Захарова

Спикер МИД РФ на брифинге 9 февраля озвучила требование ведомства, чтобы из Украины вывезли предоставленное партнерами вооружение, а также чтобы в НАТО объявили об отказе от политики открытых дверей.

Захарова заявила о "накачке Киева вооружением". Она также вспомнила об учениях украинских военных, на которых будут отрабатываться применение противотанковых ракетных комплексов NLAW и Javelin, полученных из Великобритании и США, а также беспилотников Bayraktar.

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Мария Захарова / Фото: МИД России

Спикер МИД РФ считает: чтобы добиться деэскалации, нужно "прекратить поставлять Украине вооружение, отозвать с ее территории западных военных советников и инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее доставленное Киеву иностранное вооружение за пределы украинской территории".

От Украины Россия требует "вернуться к нейтральному, внеблоковому статусу, который был провозглашен в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года".

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