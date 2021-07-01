В Раде журналистка ударила "слугу народа" Потураева в лицо (видео нападения)

Оказывается, журналистка пришла мстить "слугам народа" за рынок земли, а под горячую руку попал Потураев – все были в шоке

Журналистка набросилась на Потураева. Коллаж "Сегодня"

Одиозная журналистка Ирма Крат набросилась в кулуарах Верховной Рады на народного депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Через плечо".

Так, во время выступления Потураева перед журналистами к нардепу подошла Ирма Крат и попыталась ударить его кулаком в лица, но Потураев вовремя ее остановил. После того как ее атака не увенчалась успехом, она пустила в ход сумку, но и здесь не доставила депутату серьезных проблем.

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Прибежал охранник Рады и увел журналистку, а Потураев извинился перед присутствующими за ее поведение.

Как оказалось, Ирму Крат разозлило открытие рынка земли с сегодняшнего дня.

"Каждый день партия "Слуга народа" обещала, что будет референдум… Оказалось, что продажа украинской земли любит тишину, но не будет по-тихому. (Люди) выкопают картошку и на осень все области приедут и вынесут (депутатов) вперед ногами… Одно дело, когда внутренний рынок земли, бог с ним, пусть будет. Но когда в законопроект внесли поправку, что землю могут брать как злог банки с иностранным капиталом…" – сказала она.

Напомним, на днях в Верховной Раде подрались "слуги народа" Тищенко и Куницкий. Как сообщали новости "Сегодня", стычка произошла в парламентской столовой. Стала известна и причина их схватки.