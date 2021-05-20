В Раде заявили, что власть массово колется вакциной Pfizer, чтобы путешествовать в ЕС

Вакцину Pfizer получил только один человек из категории 85+ и 10 тысяч из категории "Другие", говорит Виктория Сюмар

Представители власти массово прививаются от коронавирусной болезни вакциной производства компаний Pfizer/BioNTech, имеющей высший степень защиты, в то время как украинцы из групп риска вынуждены сидеть по домам.

Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар заявила на заседании Верховной Рады.

Она рассказала, что вакциной Pfizer был провакцинирован только один человек из категории "85+" и 10 тысяч человек – из категории "Другие".

"Pfizer в Украине колют представителям власти. Массовая вакцинация "пфайзером" сегодня происходит в министерствах и ведомствах, в аппарате СНБО, в МИДе. Т.е. вакцину с высшим уровнем защиты дают сегодня не врачам, которые каждый день рискуют своей жизнью, не учителям, не группам риска – ее дают представителям власти", – заявила нардеп.

По ее словам, все происходит максимально просто – никто не создает логистику для массовой вакцинации, а просто на территорию министерств и ведомств приезжает автомобиль, где происходит вакцинация.

"Когда миллионы украинцев сидят дома уже больше года – пенсионеры, люди с тяжелыми болезнями, онкобольные, со сложными формами гипертонии или диабета (они просто боятся выйти из дома), украинские чиновники получают вторую дозу Pfizer, чтобы получить паспорта вакцинации и беспрепятственно путешествовать в Европейский Союз", – добавила нардеп.

Напомним, 18 мая в Украину прибыла еще одна партия вакцины Pfizer. Всего из ожидаемых 473 тысяч доз вакцины прилетело около 120 тысяч.

Также напомним, что Евросоюз открывает свои границы для лиц, получивших прививку вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca:

Видео: Сегодня