В ответ на "красавицу" Путина назвали быдлом

Гончаренко возмущен высказыванием Путина касательное минских соглашений / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский должен жестко ответить на слова российского лидера Владимира Путина о том, что надо потерпеть. Об этом в Telegram-канале написал депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.
"Обращаюсь к Зеленскому, власти и их сторонникам. Слова Путина – то, на что следует ответить со всей жесткостью. Диктатор из страны-агрессора очень хочет, чтобы Украина сама упала в его когти. И позволяет себе обратиться к президенту Украины: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица", – сказал он.
По словам Гончаренко, украинцы могут как угодно говорить о своей власти, но это непозволительно со стороны других.
"Мы свою власть можем хоть на три буквы посылать. Но в совете со стороны мы точно не нуждаемся. Поэтому вот этот убогий креатив – поступок, достойный даже не какого-нибудь президента, а исключительно геополитического быдла", – сказал политик.
Также он отметил, что у Путина нет уважения ни к нашему государству, ни к международному праву.
"Украинцы в своем доме всегда сами разберутся. В русских советах мы точно не нуждаемся. И на каждую попытку хамства от ботоксной головы будем отвечать как можно острее. Кремлевская гопота всегда лезет туда, где ей не отвечают. Украина в курсе", – написал депутат.
Гончаренко призвал Зеленского дать ответ
"И сейчас Зеленский и весь его Офис должны как можно острее реагировать на такие упреки. Ау, Зеленский, нужна вся твоя креативность!" – резюмировал он.
"Терпи, моя красавица"
Президент России Владимир Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны, процитировав российскую поговорку.
"Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", – сказал он.
Зеленский и Путин
Американское издание The Washington Post проанализировало шаги президентов Украины и России, а также выделило главные причины, почему идет конфронтация. Среди прочего, отмечается, что у президента Украины изменилось отношение к Москве и договоренностям.
Напомним, в Турции может состояться встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как отмечается, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренности с президентом Украины об организации встречи.
Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. По данным разведки, Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить 8 ключевых регионов на востоке Украины, среди которых Днепр, Одесса и Харьков.
РФ хочет признать независимость "ЛДНР"
- 19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления внесли 11 депутатов-коммунистов.
- Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дал совет Российской Федерации на фоне ее планов. По его словам, попытки психологического давления на Украину продолжаются. Стефанчук предложил России сосредоточиться на своих проблемах.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возможное признание Госдумой РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет равно выходу России из Минских договоренностей.
- Украинский журналист Дмитрий Гордон напомнил о примерах в мировой истории, когда с провокаций начинались великие войны. Этим методом может воспользоваться и президент РФ Владимир Путин. По мнению Гордона, хозяина Кремля ничто не остановит взорвать жилой дом в Донецке или Луганске.