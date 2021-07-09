В Литву слетал, что ждет в Германии и США – новый спикер Зеленского раскрыл его планы

Меркель, Зеленский и Байден. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский завершил визит в Литву, где провел ряд важных встреч и принял участие в международном "украинском" форуме, но впереди ему предстоит совершить поездки в две крупнейшие страны – США и Германию.

Об этом на брифинге 9 июля сообщил новый пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Литва

"Позавчера Владимир Зеленский вернулся из Литвы, где у него была очень интересная поездка, насыщенная как официальными, так и неофициальными мероприятиями. Но и те, и другие в очередной раз продемонстрировали, что и страна, и ее лидер Гитанас Науседа как на декларативном уровне, так и по-настоящему, по-человечески остаются самыми преданными друзьями Украины и нашими горячими союзниками на пути в Европу", – сказал Никифоров.

В ходе поездки Зеленского его литовский коллега подтвердил свое участие в Крымской платформе, а также поддержал требование Украины предоставить четкий и исчерпывающий план реформ, выполнив которые страна сможет рассчитывать на некоторые уступки на пути в НАТО.

Также в Литве Зеленский встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, с которым обсудил Соглашение об открытом небе и что его следует принять до следующего саммита Украина-ЕС, который состоится 12 октября, а также непосредственно подготовку к саммиту.

Ключевым моментом визита в Литву была Конференция по вопросам реформ в Украине, на которую прибыли делегации из 30 стран Европы и международных организаций. Они отметили прогресс Украины в сравнении с предыдущей конференцией, которая прошла в канадском Торонто.

Германия

"Впереди у президента Зеленского не менее важная поездка – 11 июля он летит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, федеральным президентом Франк-Вальтером Штайнмайером. Будуть говорить об усилении роли Германии в Нормандском формате и роли Германии в становлении мира на Донбассе", – отметил спикер ОП.

Кроме того, Зеленский поднимет тему важности остановки строительства российского газопровода "Северный поток – 2" – он предоставит аргументы в пользу того, этот проект вредит не только Украине, но и странам Европы.

"Будут говорить о деоккупации Крыму. Конечно же, мы ожидаем участие Германии – представлении на высоком уровне – в Крымской платформе", – добавил Никифоров.

Также будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности, реформирования угольной промышленности и экономическое сотрудничество Украины с Германией.

США

Что касается запланированной встречи с президентом США Джо Байденом, то дата и повестка переговоров все еще находится на стадии согласования.