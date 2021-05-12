У Медведчука могут отобрать "трубу" за 284 млн грн: подробности иска к нардепу

Следователи больше года собирали доказательства незаконной передачи в частную собственность трубопровода "Самара – Западное направление"

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Фонд государственного имущества Украины будет добиваться, чтобы решение о возвращении в госсобственность нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" на Прикарпатье, который связывают с нардепом Виктором Медведчуком, было правовым, а не политическим.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава фонда Украины Дмитрий Синиченко.

"Это дело формировалось около года. Мы работали совместно с НАБУ, было собрано много свидетельств, материалов. Стоимость иска 284 млн гривен, но сколько будет длиться рассмотрение в суде, я на данный момент сказать не могу", – сказал Синиченко.

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Он пообещал предоставлять все свидетельства и материалы, чтобы дело не затягивалось на долгие годы.

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В вопросе судебной тяжбы с Медведчуком Синиченко призвал руководствоваться законом и интересами государства. Именно поэтому, по его словам, все решения должны быть правовыми, а не политически-правовыми.

"Если был нарушен закон при передаче в пользование этого актива когда-то частным лицам, и это действительно будет доказано в суде, закон должен иметь превалирующую силу", – подчеркнул председатель ФГИУ.

Синиченко отметил, что фонд и НАБУ собрали 58 страниц доказательств о незаконности передачи трубопровода в частную собственность. Иск в суд был подан 29 апреля, а 12 мая дело было зарегистрировано.

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Напомним, что нефтепровод "Самара – Западное направление", который еще называют "трубой Медведчука", в апреле передали в управление государственной "Укртранснафте".

Как мы уже сообщали, сам депутат свою причастность к нефтепроводу отрицает.