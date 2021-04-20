В ЕС хотят встречи с Зеленским и президентами двух соседних стран

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выступает за организацию встречи ЕС с лидерами Украины, Грузии и Молдовы.

Об этом он заявил на встрече с грузинским президентом Саломе Зурабишвили в Тбилиси.

"Я также обсудил сегодня с президентом Зурабишвили намерение углубить сотрудничество с ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Украиной и Молдовой. Я приветствую идею созвать встречу с лидерами Грузии, Украины и Молдовы, чтобы подтвердить нашу особую приверженность ассоциированным партнерам", – сказал Шарль Мишель.

Глава Евросовета назвал поддержку стран-участниц "Восточного партнерства" ключевой опорой ЕС, а также подтвердил приверженность пяти принципам построения отношений с Россией, которые были приняты пять лет назад. Напомним, один из них – исполнение Минских соглашений.

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Кроме того, Мишель выразил в Грузии глубокую обеспокоенность наращиванием Россией своей военной мощи на границах Украины и в оккупированном Крыму.

"Риск дальнейшей эскалации очевиден. ЕС призвал Россию снизить напряженность", – отметили в Евросовете.

Напомним, в прошлом месяце Шарль Мишель посетил и Украину – вместе с президентом Владимиром Зеленским он побывал на Донбассе и сделал массу важных заявлений в поддержку украинского суверенитета.

А на прошлой неделе он принял приглашение Зеленского для участия в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве.

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