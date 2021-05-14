Все узнают правду – СНБО проведет аудит госземель в Конча-Заспе и Пуще-Водице

По словам Зеленского, в конце 2014 года, при бывшем президенте, постановлением правительства был утвержден перечень лиц, которые имеют право на льготное проживание

/ Фото: Офис Президента Украины

Совет национальной безопасности и обороны поручил провести аудит сделок о продаже земельных участков и строительстве домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня мы затронули важный вопрос – это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В общем, речь идет о почти 400 гектар заповедной земли и больше 100 государственных зданий и дач", – отметил глава государства.

По его словам, в конце 2014 года, при бывшем президенте, постановлением правительства был утвержден перечень лиц, которые имеют право на льготное проживание.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов также отметил, что на 365 гектарах государственной земли расположены 103 дома – "в ближайшее время все узнают, что там делают эти люди".

"Когда там живет президент, мне понятно. Но когда там живет директор корпорации "Богдан" или жена какого-то вице-премьер-министра, который работал в прошлом и сейчас не имеет отношения к госуправлению, то возникают вопросы, как они там остались и что они там делают", – заявил Данилюк.

Как сообщалось ранее, СНБО ввел санкции в отношении более полутысячи так называемых "воров в законе".