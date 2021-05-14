Все узнают правду – СНБО проведет аудит госземель в Конча-Заспе и Пуще-Водице

/ Фото: Офис Президента Украины
Совет национальной безопасности и обороны поручил провести аудит сделок о продаже земельных участков и строительстве домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Сегодня мы затронули важный вопрос – это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В общем, речь идет о почти 400 гектар заповедной земли и больше 100 государственных зданий и дач", – отметил глава государства.
По его словам, в конце 2014 года, при бывшем президенте, постановлением правительства был утвержден перечень лиц, которые имеют право на льготное проживание.
Секретарь СНБО Алексей Данилов также отметил, что на 365 гектарах государственной земли расположены 103 дома – "в ближайшее время все узнают, что там делают эти люди".
"Когда там живет президент, мне понятно. Но когда там живет директор корпорации "Богдан" или жена какого-то вице-премьер-министра, который работал в прошлом и сейчас не имеет отношения к госуправлению, то возникают вопросы, как они там остались и что они там делают", – заявил Данилюк.
Как сообщалось ранее, СНБО ввел санкции в отношении более полутысячи так называемых "воров в законе".
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