Улыбайтесь! Аваков после заявления об отставке с утра пораньше удивил постом в Instagram

Глава МВД утром показал фото из своей, возможно последней, поездки в должности главы МВД

Арсен Аваков в Ровно. Коллаж "Сегодня"

Министр внутренних дел Арсен Аваков перед тем, как уйти в отставку, на День работников пожарной безопасности ВСУ посетил управление ГСЧС в Ровно. Кроме работников спецслужб, на встрече были и дети.

Фото с мероприятия утром 14 июля Аваков опубликовал в своем Instagram.

Глава МВД фотографировался с детьми. Фото: Instagram

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"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Как мы вчера в Ровно", – написал он.

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Также на встречи были и правоохранители. Фото: Instagram

Напомним, министр не назвал причину своего решения уйти, но сотрудники МВД и депутаты Верховной Раде сообщили свои версии произошедшего .

Также президент Зеленский предложил свою кандидатуру на пост главы МВД . Как оказалось, президент желает видеть в кресле министра внутренних дел нардепа от "Слуги народа", главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, Дениса Монастырского.

Заявление главы МВД об отставке в скором времени должны рассмотреть депутаты Верховной Рады.