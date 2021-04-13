Украинский русский – частное мнение Юлии Мендель или свежий взгляд власти

Россия не является монополистом русского языка, надо громко заявить, что в Украине есть "украинский русский язык" – сказала пресс-секретарь Офиса президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на государственном телеканале Дом, который был создан для жителей временно оккупированных территорий. Она также отметила, что Украине пора "демонополизировать русский".

Юлию Мендель тут же раскритиковал языковой омбудсмен Тарас Креминь.Ранее подобные заявления уже делал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Может ли сказанное означать, что отношение к русскому языку в Украине меняется? По крайней мере среди представителей власти. Владимир Зеленский из русскоязычной среды, как и многие люди в его ближайшем окружении.

Пока только личная позиция

"Я думаю, что пока эти заявления не более чем личная позиция Арсена Авакова и Юлии Мендель. А не позиция власти. Но, я рад что в обществе началась дискуссия по данному вопросу. Не исключаю, что со временем у нас появятся и официальные документы на тему русского языка. К примеру, законопроекты или указы президента" – считает политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Фесенко подчеркивает, что признание исторического и культурного значения русского языка в Украине, является важным элементом борьбы с попытками России установить монополию на русский язык. По словам политолога, сегодня в мире часто возникает ситуация, когда разные нации используют одинаковый язык. В частности, в США распространен американский английский. А немецкий язык является государственным в Германии, Австрии и Швейцарии. При этом, австрийцы и немцы не считают себя одной нацией. И тем более, не делают заявлений о своем единоличном праве на язык.

"Не стоит забывать и о том, что гибкое отношение нашего государства к русскому языку продемонстрирует украинским русскоговорящим патриотам (а 2014-2015 годы показали, что их у нас очень много), что русский язык в Украине не чужой. А это очень важно для здоровой атмосферы в стране", – говорит Фесенко.

При этом эксперт отмечает, что государственнообразующим языком в Украине должен оставаться украинский. А судить о том, может ли появиться в нашей стране "украинский русский" должны специалисты.

Украинский русский – не шутка

Пока что "украинский русский" вызывает у людей лишь улыбку. Но филолог Ирина Голубовская отмечает, что в целом это явление обычное в современном мире.

"В лингвистике существует такое понятие, как вариант национального языка. В частности, речь идет об английском языке в Австралии или в Индии – говорит Ирина Голубовская. – К нам это понятие применить нельзя. Во-первых, этот вариант должен быть реализован на уровне лексики и граматики. Во-вторых, в Австралии и Индии – английский язык институциолизирован. Проще говоря, имеет государственный статус.

Языковой омбудсмен: нужно меня уважать

Мы попытались узнать мнение по данному вопросу языкового омбудсмена Тараса Креминя. Эксперимента ради, обратились к нему на русском.

– Это вы специально так, к уполномоченному обращаетесь? Принципиально на русском?" – спросил, омбудсмен нашего корреспондента.

– А разве принципиально важно, на каком языке задавать вопрос?

– Для меня это принципиально важно. А если для вас нет, то зачем вы звоните? Нужно меня уважать.

Хотя в Законе Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного" значится, что обращаться к омбудсмену можно и на русском: "На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін" (ч. 3, ст. 30).

Тем самым Креминь подтвердил тезис экспертов о том, что вопрос об украинском русском на данный момент – чисто теоретический. И пока остается лишь частным мнением Юлии Мендель.

Ранее Юлия Мендель неправильно написала военный хэштег: NoCivilWar in Ukraine вместо NotCivilWar in Ukraine. Разница в одну букву играет существенное значение. В первом случае – "нет гражданской войне в Украине". Во втором – "в Украине не гражданская война". Также пресс-секретарю президента приходилось извиняться за неправильное написание слова "Киев" на английском языке.