Украина закроет авиасообщение с Беларусью – Зеленский дал поручение

Такое решение приняли из-за инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета в аэропорту Минска и задержанием журналиста Романа Протасевича

Украина закроет авиасообщение с Беларусью. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина приостановит авиационное сообщение с Беларусью из-за инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета в аэропорту Минска.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Запрет также будет касаться использования воздушного пространства над РБ.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрете пролета воздушным судам украинской регистрации до и через территорию Республики", – сказано в сообщении.

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Как позже заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, Украина должным образом отреагирует на ситуацию в Беларуси.

"Во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью", – написал он.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Литвы рекомендовало своим гражданам не посещать Беларусь после задержания там журналиста Романа Протасевича.

Кроме того, Генпрокуратура Литвы, граждане которой летели рейсом Афины – Вильнюс компании Ryanair, начала досудебное расследование инцидента с "захватом самолета".