"Украина заинтересована": дипломат отреагировал на переговоры Путина и Байдена

На фоне последнего военного обострения со стороны России Путин и Байден срочно созвонились – главной темой была Украина

Переговоры или встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена – это хорошо для Украины, поскольку это позволяет удерживать хозяина Кремля за столом переговоров и доводить ему позицию Запада по украинскому вопросу.

Такое мнение высказал Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он считает важным, что Байден довел до Путина свою позицию по Украине.

"Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая", – сказал Кислица.

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Дипломат считает, что Путин и Байден могли бы провести встречу на полях какого-то международного мероприятия или и в двустороннем формате, поскольку президент США не хочет ехать в Москву.

"В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению. Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты. Нынешняя ситуация рассматривается как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе", – подчеркнул Кислица.

Как сообщали новости "Сегодня", в Белом доме заявили, что США продолжат давление на РФ после разговора Байдена с Путиным.

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