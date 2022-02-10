"Украина сбросила бомбу на Крым" — россиянам померещилось начало войны

Российские СМИ нагнетают военную истерию / Фото: Коллаж: Сегодня

Российским журналистам показалось, что якобы в Крыму уже ожидают войну и уже даже боятся увидеть бомбу от Вооруженных сил Украины. Поэтому они приплели войну с Украиной к самой обычной новости.

Региональный новостной ресурс сообщил о происшествии в оккупированном Крыму. Там в Симферополе у дома обвалилась стена. Сначала отпал небольшой кусок облицовки, но потом стена двухэтажного здания рухнула полностью.

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Сообщается, что пострадавшее здание было построено в 70-х годах XIX века. Там в разное время располагались городская дума и управа, сиротский суд и Симферопольский общественный банк. Сейчас в нем находятся поликлиника и филармония. В филармонии шел ремонт, но работы не ведутся с июля прошлого года. Пострадавших нет.

Словом, обычная новость о городском происшествии — если бы не подача. Статья озаглавлена: "Украина сбросила бомбу на Крым". В подзаголовке поясняется: "Так подумали жители Симферополя, услышав страшный грохот". Таким образом из ничего сделали "сенсацию".

Отметим, в новости нет ни одного комментария от жителя Симферополя. Поэтому есть подозрение, что украинские бомбы пригрезились только российским пропагандистам.

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Угроза вторжения России в Украину