Украина продлила санкции против России времен Порошенко

У Зеленского не стали отменять указ 2018 года о давлении на лиц, причастных к оккупации Крыма и Донбасса, кибератакам на Украину и войне

Данилов рассказал о продлении указа времен Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Совет национальной безопасности и обороны продлил санкции, которые были введены в 2018 году в отношении российских компаний и граждан, причастных к российской агрессией против Украины.

Об этом на брифинге 18 июня сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Подписанный в 2018 году указ предполагал действие санкций в течение трех лет, то есть их действие истекало 21 июня 2021 года.

Однако Данилов уточнил, что теперь санкции останутся в силе в отношении всех лиц, которые значились в списках и остались живы на сегодняшний день.

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В санкционные списки включены лица, которые причастные к:

российской агрессии против Украины;

к подготовке и проведению выборов президента РФ в оккупированном Крыму;

информационным и кибератакам против Украины;

незаконным арестам и заключениям граждан Украины в РФ;

российская оккупационная администрация Крыма;

боевики на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей;

российские депутаты.

Кроме того, под санкции СНБО попали бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс – из-за владения месторождениями, на которые были наложены ограничительные меры.

Также на брифинге Данилов сообщил о дополнительной проверке трех человек, которые ранее в этом году попали в санкционные списки как "воры в законе" и криминальные "авторитеты".

О чем еще говорят в Украине и мире 18 июня, смотрите в видеосюжете: