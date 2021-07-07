"Украина – опора восточнославянского мира". Чем известен Кент, который заменит Квин

Джордж Кент пробудет в Украине меньше месяца, пока временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин будет в отпуске

Джордж Кент временно заменит Кристина Квин. Коллаж: "Сегодня"

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент на время отпуска Кристины Квин, временно поверенной в делах США в Украине, займет ее пост.

Ожидается, что он прибудет в Киев в конце этой недели. Сайт "Сегодня" рассказывает, что известно о Джордже Кенте и что он говорил об Украине.

Джордж Кент сейчас занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии. В Гарвардском университете изучал русскую историю и литературу, также окончил Школу передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса. После того, как получил степень магистра в Национальном университете обороны, Кент начал работать на дипломатической службе.

Успел поработать в Польше, Украине, Узбекистане и Таиланде.

Занимал такие должности:

специальный помощник заместителя Государственного секретаря по политическим вопросам;

директор Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка;

старший координатор по борьбе с коррупцией в Европейском бюро Государственного департамента;

заместитель председателя Миссии США в Украине;

заместитель руководителя политического отдела Посольства.

Джордж Кент работал в посольстве США в Киеве две каденции, также и в должности заместителя главы миссии США (в 2015-2018 годах). Свободное владение украинским и русским языками помогает ему знать практически все об Украине и хорошо ориентироваться в политической жизни страны.

Кент: Украина – опора восточнославянского мира

Джордж Кент неоднократно заявлял, что США готовы поддержать Украину в обороне от агрессии со стороны России, а самым главным он считает, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, данные украинскому народу.

Кент в апреле этого года призвал Украину заняться бизнесменом Дмитрием Фирташем в рамках антикоррупционной программы.

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Джордж Кент поддерживает Украину. Коллаж: "Сегодня"

"Украина является важной страной для региона. И это важная страна символично. Это опора, если хотите, восточнославянского мира. И я думаю, что важность Украины никогда не была недооценена – даже посторонними людьми, которые могут не следить каждый день за деталями", -говорил он в интервью "Голос Америки".

Кент считает, что украинцы могут добиться большого успеха во многих сферах.

"Мы понимаем большой потенциал украинцев – то ли в информационных технологиях, или в агробизнесе, или динамизме гражданского общества. И мы хотим поддержать это, чтобы Украина достигла собственного успеха. Мы также понимаем, что если Украина добьется успеха, то другие страны дальше на востоке поймут, что многие ложные утверждения России просто не соответствуют действительности", - отмечал Джордж Кент.

Как писали новости "Сегодня", в 2019 году Кент встречался с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке США.