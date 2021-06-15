Украина может получить статус Основного союзника США – что это значит и какие преимущества даст?

Верховная Рада на внеочередном заседании может рассмотреть обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО

Украина может получить статус Основного союзник США. Фото: коллаж "Сегодня"

В ближайшее время Украина может стать основным союзником США вне НАТО. Что дает этот статус – читайте в материале "Сегодня".

Что произошло?

Народный депутат Алексей Гончаренко во вторник сообщил, что Верховная Рада на внеочередном заседании может рассмотреть обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

"Собрал необходимое количество подписей для моей инициативы созыва внеочередного заседания Рады по рассмотрению проекта постановления об обращении к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. И это очень важно, что в таких вопросах Рада демонстрирует единство, несмотря на партийную принадлежность", – написал политик.

Что такое "Основной союзник США вне НАТО"?

Статус главного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally) впервые появился в законодательном поле США в 1989 году. Изначально он предполагал, что с отдельными странами, имеющими стратегическое значение, Вашингтон может заключать договоры о совместных военных разработках и исследованиях.

Позже функционал закона значительно расширился – статус давал его обладателям возможность не только участвовать в совместных с американцами научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах, но и получать для этих целей материалы и оборудование в кредит, а также финансирование США для покупки или аренды оборонного оборудования.

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В настоящее время 17 стран обозначены как "основные союзники вне НАТО":

Афганистан;

Аргентина;

Австралия;

Бахрейн;

Бразилия;

Египет;

Израиль;

Япония;

Иордания;

Южная Корея;

Кувейт;

Марокко;

Новая Зеландия;

Пакистан;

Филиппины;

Таиланд;

Тунис.

Какие преимущества дает статус?

В 2019 году в Конгресс был внесен законопроект, согласно которому Украине могут предоставить спецстатус важного военно-политического союзника США вне НАТО. В случае его одобрения наша страна получит следующие права:

на ссуду материалов, принадлежностей или оборудования для совместных исследований, разработок, испытаний или анализа;

на размещение принадлежащих США военных резервных запасов на своей территории за пределами военных объектов США;

на заключение соглашения с Соединенными Штатами о совместной организации обучения на двусторонней или многосторонней основе, если финансовые договоренности являются взаимными и предусматривают возмещение всех прямых затрат США;

в максимально возможной степени на приоритетную доставку вооружений, в случае, если стране угрожает опасность;

на приобретение боеприпасов с обедненным ураном.

Как сообщалось ранее, в Брюсселе состоялся 32-й саммит НАТО. Лидеры стран-членов Североатлантического альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина получит членство. Что это значит – читайте в материале "Сегодня".